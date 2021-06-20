Antalya'da tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Antalya'da tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ahmet Bozkurt (46) yönetimindeki 07 ANP 175 plakalı otomobil, Kızılağaç Mahallesi D-400 kara yolunda Mehmet Şimşek'in kullandığı 33 VB 603 plakalı tırla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekiplere sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bozkurt, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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