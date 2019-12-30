Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu - Son Dakika

Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dalgaların getirdiği tonlarca ağırlıktaki demir platform karaya vurdu.

Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dalgaların getirdiği tonlarca ağırlıktaki demir platform karaya vurdu.

İlçede sağanak ve rüzgarla birlikte yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar nedeniyle yaklaşık 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğundaki demir platform karaya sürüklendi.

Kahyalar Mahallesi sahiline vuran ve nereden geldiği henüz tespit edilemeyen platformu görenler şaşkınlık yaşadı.

Platformu yakından görmek isteyen birçok kişi sahile geldi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çetin, çevre kirliliğine yol açmasından endişe duydukları platformun kaldırılması için yetkililere başvurduklarını söyledi.

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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