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Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı - Son Dakika

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı

16.01.2022 15:36

Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kaş ilçesinde düşman savaş gemilerini batırarak büyük bir kahramanlık gösteren Aker ve silah arkadaşları için Bayındır mevkisinde oluşturulan "Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı"nın bulunduğu parkta anma töreni düzenlendi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Aker ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarını anmak, yüceltmek ve gençlerle gelecek nesillere taşımak gerektiğini söyledi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise Belediye Meclisi'nde aldıkları kararla 9 Ocak'ı "Mustafa Ertuğrul Aker ve Silah Arkadaşlarını Anma Günü" olarak belirlediklerini kaydetti.

Ulutaş, her yıl anma etkinliklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Halkın tarihini sahiplenmesi ve şükran duygularını ifade etmek amacıyla "Kaş'ın Kahramanları Anıtı"nı yapmayı kararlaştırdıklarını vurgulayan Ulutaş, anıtın yakında hazır olacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından 60 komando marşlar eşliğinde tören alanından Bayındır Mahallesi'ne saygı yürüyüşü yaptı.

Etkinlikler kapsamında protokol üyeleri, Orman Genel Müdürlüğünün eko-turizme kazandırdığı Topçu Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden getirilen 60 keklik doğaya salındı.

Etkinlik, Kaş Limanı'nda şehitler ve kahramanlar adına denize çelek bırakılmasıyla sona erdi.

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı

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Mustafa Ertuğrul, Yüzbaşı, Antalya, Aker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı - Son Dakika


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