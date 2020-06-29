Antalya'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemesi - Son Dakika

Antalya'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemesi

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 15 gün süreyle toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerine izin verilmeyecek.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 15 gün süreyle toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerine izin verilmeyecek. Basın açıklamaları yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek.

3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor


Antalya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada İl genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem, etkinlik programları kapsamında siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarına yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:


" Karar tarihinden itibaren 15 gün süreyle, yapılması planlanan basın açıklamaları, yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek. Toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan bu tür etkinliklere müsaade edilmeyecek. İl genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri, broşür, stiker dağıtma, stand açma gibi eylemler yapılamayacak.


Alınan kararların takip ve denetiminin genel kolluk birimleri tarafından yapılacağı bilgisi paylaşılan açıklamada kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Kabahatler Kanunu gereği 392,00 TL idari para cezası uygulanacağı ve yine tedbirlere uymayanlar hakkında adli işlem yapılacağınına dikkat çekildi. - ANTALYA

Sivil Toplum Kuruluşu, Sendika, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 20:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 18:39 Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:53 Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 03:03:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]