Antalya'da toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde, 4 araca trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince salgınla mücadele çerçevesinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı. 205 halk otobüsü, 301 şehirlerarası otobüs ve 23 de ticaret taksi denetlendi.
4 araca trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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