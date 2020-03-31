Antalya'da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

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Antalya'da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe denetimi
6 saat önce
Antalya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında toplu taşımada yüzde 50 yolcu sayısı ve güvenli mesafede oturulması uygulamasıyla ilgili denetim yapıldı.
Antalya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında toplu taşımada yüzde 50 yolcu sayısı ve güvenli mesafede oturulması uygulamasıyla ilgili denetim yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesini ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasını kontrol etti.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca toplu taşımada hizmet veren araçlara, yolcuların oturma düzeniyle ilgili bilgilendirme şeması asıldı.
Ekipler, Kazım Özalp Caddesi'nde de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:32 Kaynak: AA
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