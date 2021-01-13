Antalya'da toptancı halindeki yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika

Antalya Toptancı Hali'nde çıkan ve büyümeden söndürülen yangında, bir dükkandaki meyve ve sebzeler zarar gördü.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesindeki Antalya Toptancı Hali'nde, bir dükkanın önündeki plastik kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Plastik kasalar ve güvenlik kulübesinin kullanılamaz hale geldiği yangında, bir miktar meyve ve sebze zarar gördü.