Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Torbacı" Operasyonu

Antalya'da "Torbacı" Operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi yakaladı. Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:33 Kaynak: AA

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