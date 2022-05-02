Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı

02.05.2022 16:11
Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı

Kaş ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

Kaş ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

Kentte hafif sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılara götürdü.

Vatandaşlardan Eşref Kocaer, AA muhabirine, sabah saatlerinde yağmur beklerken çamur yağdığını belirterek, aracını yıkayarak temizlemeye çalıştığını söyledi.

Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı
Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı
Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı

YORUMLAR
500
Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 16:21:40. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement