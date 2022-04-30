ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI - Son Dakika
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ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

30.04.2022 23:27

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyon olurken, Antalya'da yaşayan bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu horon teperek ve meşaleler yakarak kutladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyon olurken, Antalya'da yaşayan bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu horon teperek ve meşaleler yakarak kutladı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyonluk ipini göğüsledi. Şampiyonluk mücadelesini şehrin birçok noktasında ve Antalya Trabzonlular Derneği'nde izleyen bordo-mavili taraftarlar, maçın son düdüğünün çalınmasıyla şampiyonluk coşkusunu yaşamaya başladı. Taraftarlar Trabzon'da maçın sona ermesiyle ellerine aldıkları bayraklarla sokağa çıkarken, bazı minik taraftarlarda babalarının omzunda şampiyonluk sevincini yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, mücadelenin ardından meşaleler yakıp, horon teptikten sonra araçlarıyla şehirde konvoy gerçekleştirdi.

ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

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Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı Antalya'da yaşayan Trabzonlular 38 yıl sonra şampiyonluğu kutladı Antalya'da yaşayan Trabzonlular 38 yıl sonra şampiyonluğu kutladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI - Son Dakika
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