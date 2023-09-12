Antalya'da trafiğe kapalı yolda motosiklet kazası! 3 genç yaşamını yitirdi

Antalya'da dün trafiğe kapalı yolda iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım'ın (14) ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Koç (20) da kurtarılamadı. "Trafiğe kapalıdır" ibaresinin bulunmadığı caddenin belli noktalarına, kazanın ardından belediye tarafından toprak döküldüğü görüldü.

MOTOSİKLETLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'nin devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın bulunduğu motosiklet ile Yusuf Koç'un kullandığı ve plakası öğrenilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Koç ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yusuf Koç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri kızların bulunduğu motosikleti kimin kullandığını tespit etmek için parmak izi çalışması yaptı. Kazayı haber alıp gelen Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın yakınları fenalık geçirdi. Çınar'ın bir yakını, genç kızın cansız bedeninin üzerine kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

YILDIRIM'IN ANNESİ FENALAŞTI

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Yusuf Koç'un cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürüldü. Melisa Yıldırım'ın cenazesini ise annesi Çağla Yıldırım, babası Mehmet Yıldırım ve yakınları almaya geldi. Çağla Yıldırım, kızının cenazesi alınırken, gözyaşlarını tutamadı. Çağla Yıldırım, eşinin ve yakınlarının kolunda yürürken morg çıkışında fenalaşarak yere yığıldı. Yakınları tarafından yüzüne su dökülen Yıldırım, otomobile bindirildi. Helin Çınar'ın cenazesini ise dayısı aldı.

"KAZA YERİNE ACİL ÖNLEM ALINSIN"

Melisa Yıldırım'ın amcası İbrahim Erol, kazanın yaşandığı bölgede, haftada 2-3 kaza meydana geldiğini söyledi. Erol, Bölgede 'Yolun Sonu' denilen bu yerde belediyelerin ihmalkarlığı çok fazla. Oraya daha büyük engeller ve dubalar konulması gerekiyor. Canımız yandı, başka canlar yanmasın. 3 fidanın ölümü herkesi sarstı. 2 genç kız evlilik çağına geldiği zaman annesi ve babasına, herkese, vatanına milletine hayırlı evlat yetiştirecekti. Ölen diğer arkadaş motosiklet tutkunu biriymiş. Oraya acil önlem alınsın dedi.

"YARIŞ YAPTIKLARI YOK"

Kaza yerinde dün 100'e yakın motosikletin olduğuna dikkati çeken Erol, Orada motosikletli bir grubun toplantısı varmış. Oradakilerin şov yapması, 14-17 yaşlarındaki gençleri bizden alması demek. Başka bir şey değil. Oradakilerin çoğu yarışıyormuş. Yeğenim ve Helin ise oradan geçerek yollarına devam edeceklermiş. Diğer erkek arkadaş motosikletin önünü kaldırarak gelmiş, bizim çocukların olduğu noktada tekeri yere değince kafa kafaya çarpışmışlar. Yarış yaptıkları yok. Yolun kapalı olduğuna dair bir ibare de yoktu. Toprak döküp, duba dikmişler. Biz olay yerine giderken de 2 motosikletli kaza yaptı ama Allah'tan bir şey olmadı diye konuştu.

HELİN'İN AYNI YOLDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Helin Çınar'ın, "Yolun Sonu" olarak bilinen caddede daha önce de motosiklet sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

BELEDİYE KAZADAN SONRA ÖNLEM ALDI

Kazanın meydana geldiği ve 'trafiğe kapalıdır' ibaresinin bulunmadığı caddede, daha önce de kazalar yaşandığı öğrenildi. Kazanın ardından yolun belirli noktalarına Kepez Belediyesi tarafından toprak döküldüğü görüldü.