Antalya'da trafik denetimi

Antalya'da yapılan trafik denetiminde 35 sürücüye 7 bin 717 lira ceza uygulandı.

Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerince, yol güzergahlarında trafik denetimi yapıldı.

Seyir halinde cep telefonuyla konuşan 15 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 16 sürücüye, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye, kask takmayan ve yolcuların araca iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmayan sürücülere 7 bin 717 lira ceza yazıldı.