Antalya'da trafik denetiminde 77 sürücüye ceza - Son Dakika
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Antalya'da trafik denetiminde 77 sürücüye ceza

27.06.2022 14:22
Antalya'da trafik denetiminde 77 sürücüye ceza

Antalya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 75'i alkollü ve 2'si madde etkisi altında olmak üzere toplam 77 sürücüye para cezası yazıldı.

Antalya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 75'i alkollü ve 2'si madde etkisi altında olmak üzere toplam 77 sürücüye para cezası yazıldı.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, trafik kazalarını, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları engellemek, sürücülerin trafikte kural ihlali yapmalarını önlemek ve sürücülerde "Algılanan Yakalanma Riskini Arttırmak" amacıyla denetimler sürüyor. Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetimde Antalya Jandarma Sorumluluk sahasında gece ve gündüz saatlerinde alkol ve uyuşturucu denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde 1.00 promil üzeri alkollü araç kullandığı tespit edilen 45 sürücü, 0.50 promil üzeri alkollü araç kullandığı tespit edilen 30 sürücü ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan 2 sürücü olmak üzere toplam 77 sürücüye trafik idari yaptırım para cezası uygulanarak trafikten men edildi. Sürücülerin sürücü belgelerine el konuldu. Ayrıca 1.00 promil üzeri alkollü araç kullanan sürücüler ile uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da trafik denetiminde 77 sürücüye ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da trafik denetiminde 77 sürücüye ceza - Son Dakika
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