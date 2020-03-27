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Antalya'da trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı "Evde kal" çağrısı
27 dakika önce
Antalya'da, trafik ışıklarıyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Antalya'da, trafik ışıklarıyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı "Evde kal" çağrılarına trafik ışıklarıyla destek verdi.
Ana güzergahlarda yer alan cadde ve bulvarlardaki trafik ışıklarında yeşil ışık yandığında "Eve git", kırmızı ışık yandığında ise "Evde kal" mesajı veriliyor.
Kentin giriş ve çıkışları ile bazı bölgelerinde üst geçitlerdeki LED ekranlarda da "Evde daha mutluyuz" mesajı aktarılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:18 Kaynak: AA
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