Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Finike ilçesinden Elmalı ilçesi istikametine giden Bilal Uslu'nun (43) idaresindeki 07 TV 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şamil Akkuzu'nun kullandığı 07 VAF 03 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Finike Devlet Hastanesine kaldırdı. Bilal Uslu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Kumluca-Antalya kara yolunun Maysara mevkisinde, Mehmet Özkaya'nın kontrolündeki 07 LH 606 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ile eşi Şerif Özkaya yaralandı. Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aynı kara yolunun Belen mevkisinde ise Ahmet Akkan'ın (20) kullandığı 07 ABF 207 plakalı minibüs, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 7 kişiden 3'ü yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, Kumluca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınını önleyemeyen Çin, başkent Pekin'e dışarıdan gelenleri karantina altına alacak
Son dakika: Fransa'daki bir Çinli turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Kobe Bryant, Hall of Fame'e aday gösterildi Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 04:06:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]