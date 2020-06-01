Antalya'da trafik kazası: 1'i ağır 9 yaralı - Son Dakika

Antalya'da kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kumluca Antalya karayolu Belen Mahallesi Maysara mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca Antalya karayolu Belen Mahallesi Maysara Mevkinde Antalya istikametine gitmekte olan Ahmet Dönmez'in (54) 48 RA 010 plakalı minübüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan ve Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA