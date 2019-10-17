Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Emre Şahin'in kullandığı 07 AAE 159 plakalı otomobil, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde, Ş.G. yönetimindeki 07 JL 120 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Şahin'in kullandığı otomobil refüjdeki palmiyeye çarparak ormanlık alana savruldu.

Kazada, Emre Şahin ile beraberindeki Seher Yemez (19) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yemez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.G. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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