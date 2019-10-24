Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
11 dakika önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:54 Kaynak: AA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ramazan Manay (55) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen mandalina yüklü kamyonet, Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Manay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Araçta bulunan Bayram Silahçılar ise yaralı olarak ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi vurdu: Abi dediğimiz kişiydi Eşini yakarak öldüren adamın, cinayeti karısının sürekli unutkanlık yaşadığı için işlediği ortaya çıktı "Örümcek Adam" kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü görenleri gülümsetti Motosikletli sürücü, Örümcek Adam kıyafetiyle yolculuk yaptı