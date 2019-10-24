Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

11 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ramazan Manay (55) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen mandalina yüklü kamyonet, Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Manay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçta bulunan Bayram Silahçılar ise yaralı olarak ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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