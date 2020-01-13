Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkiinde saat 19.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demet (31) yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil şarampole savruldu. Kazada sürü Mustafa Demet ve araçta bulunan Ünal Doğan (50) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılmak istenen yaralılardan Ünal Doğan yolda hayatını kaybetti.

(İHA)

Mustafa Demet, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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