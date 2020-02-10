Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Fatih Taşıran idaresindeki 07 Y 8628 plakalı otomobil ile İlker E. yönetimindeki 36 EH 044 plakalı otomobil, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarpıştı. İki otomobil, beton bariyere çarparak durdu.

Kazada, devrilen 07 Y 8628 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Gizem Yiğit Taşıran, yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Mehmet Fatih Taşıran, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşıran'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gizem Yiğit Taşıran'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, itfaiye ekipleri, araçta bebek olabileceği iddiası üzerine, büyük çapta hasar oluşan otomobil içinde aletleriyle bir süre arama yaptı. Arama sonucunda otomobilde başka kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Çevrede toplanan çok sayıda kişi, soğuk havaya rağmen çalışmaları takip etti.