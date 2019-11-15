Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Güleser Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Kaza, Manavgat-Akseki Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Harun Mustafa Öz'ün kullandığı 07 LBB 91 plakalı ticari araç, Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Koç'un kullandığı 42 ZS 646 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Koç ile ticari araçta yolcu olarak bulunan Güleser Doğan ve oğlu Mehmet Baki Doğan yaralandı.


112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Güleser Doğan (39) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Kazada yaralanan 07 LBB 91 plakalı ticari aracın sürücüsü Harun Mustafa Öz, bir yakınlarının kınasına katılmak üzere kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Gündoğmuş Karadere'den Manavgat'a giderken, Gençler Mahallesi kavşağını geçtiği sırada aracının yolda dönmeye başladığını, frene basmasına rağmen karşı şeride geçerek Manavgat istikametinden gelen kamyonete çarptığını söyledi. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


21 yerinden bıçaklanan kadın, eski eşinin mahkemede 'Onu hala seviyorum' sözlerine ateş püskürdü
Bakırköy'deki siyanürlü intihar ilk değil: 10 günde 3'ncü siyanür vakası Ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 21:15:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]