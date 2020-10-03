Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ambulanslarla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Büşra Köle müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü Erkan B, motosikletteki Büşra Köle ve otomobil sürücülerinden Burcu A. yaralandı.

Erkan B'nin kullandığı motosiklet, Cikcilli Mahallesi'nde Burcu A. yönetimindeki 07 HBR 73 plakalı otomobil ve Selman K. idaresindeki 07 AGY 862 plakalı otomobille çarpıştı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde motosikletin iki otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fransa'da koronavirüs günlük vaka sayısında 16 bin 972 artışla yeni rekor kaydedildi

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var