Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin arkadan çaptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde otomobilin arkadan çaptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü. Gazipaşa
ilçesinden Alanya'ya giden Remzi Erdem yönetimindeki 34 BGJ 356 plakalı otomobil, Demirtaş- Yeşilöz
kara yolunda Mehmet Arıcan
'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı.
Kazada elektrikli motosikletin sürücüsü Arıcan yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan Arıcan, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Otomobilin sürücüsü Erdem. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:44 Kaynak: AA
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