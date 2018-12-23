Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü
2 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, Edinilen bilgiye göre, Beldibi Mahallesi D400 karayolu üzerinde Hasan Uzdemir (35) idaresindeki 34 TP 7303 plakalı motosiklet, yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı.
Antalya
'nın Kemer
ilçesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti,
Edinilen bilgiye göre, Beldibi
Mahallesi D400
karayolu üzerinde Hasan Uzdemir (35) idaresindeki 34 TP 7303 plakalı motosiklet, yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Uzdemir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:17 Kaynak: AA
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