Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

2 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, Edinilen bilgiye göre, Beldibi Mahallesi D400 karayolu üzerinde Hasan Uzdemir (35) idaresindeki 34 TP 7303 plakalı motosiklet, yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı.

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti,


Edinilen bilgiye göre, Beldibi Mahallesi D400 karayolu üzerinde Hasan Uzdemir (35) idaresindeki 34 TP 7303 plakalı motosiklet, yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı.


Olay yerinde hayatını kaybeden Uzdemir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:17 Kaynak: AA

D-400 Karayolu, Beldibi, Kemer, Antalya, Güncel
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