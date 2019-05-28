Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

3 saat önce

Antalya'da otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Antalya'da otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
C.A. idaresindeki 07 S 9717 plakalı otobüs, Serik ilçesi Kocayatak Kavşağı'nda bir yayaya çarptı.
Kimliği henüz belirlenemeyen yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:37 Kaynak: AA
serik, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Turizmi Tüm Zamanların Mayıs Ayı Gün Rekorunu Kırdı Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı Sözlüsüne 'hakkını helal et' mesajı gönderip, kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 15:04:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]