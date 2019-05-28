Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
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Antalya'da otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Antalya'da otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:37 Kaynak: AA
C.A. idaresindeki 07 S 9717 plakalı otobüs, Serik ilçesi Kocayatak Kavşağı'nda bir yayaya çarptı.
Kimliği henüz belirlenemeyen yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
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