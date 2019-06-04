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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

52 dakika önce

Antalya'da tırın altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü, hayatını kaybettiSerik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisindeki bir firmaya ait deponun bahçesinde Seyithan D.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Antalya'da tırın altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü, hayatını kaybetti
Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisindeki bir firmaya ait deponun bahçesinde Seyithan D.'nin (33) kullandığı 33 AA 297 plakalı tır, geri manevra yaparken Ahmet Dağ (29) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada başında kask olmadığı da anlaşılan elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet Dağ, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır şoförü Seyithan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:31 Kaynak: AA
serik, Antalya, Güncel
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