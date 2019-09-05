Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

3 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ömer Erdaş'ın kullandığı 07 YLS 09 plakalı otomobil, Kumluca-Antalya D 400 kara yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde Erdaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Erdaş'ın cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:10 Kaynak: AA
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