Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

40 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine giden Raşit Çakal'ın (23) kullandığı 07 NOK 71 plakalı motosiklet, Ahmet Tokuş Bulvarı'nda park halindeki 42 DBY 22 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Devrilen motosikletten düşerek ağır yaralanan Çakal, 112 Acil Servis ekiplerince Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çakal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gazipaşa, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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