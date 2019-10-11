Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

9 dakika önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobillerin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobillerin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ferhan Yüksel idaresindeki 07 US 635 plakalı otomobil, Beyrebucak Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Çetiner'e (76) çarptı.

Yola savrulan Çetiner'e, Yunus Toprak yönetimindeki 07 AAK 649 plakalı otomobil de çarptı. Aynı güzergahta giden ve kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücünün de yayaya çarparak, kaçtığı öğrenildi.

150 metre sürüklenen Çetiner, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çetiner'in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı
Barış Pınarı Harekatı'nda terörist hedeflerinin vurulma anı kameraya yansıdı Teröristlerin Nusaybin'e havan attığı anın görüntüleri ortaya çıktı ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı! Trump, kararnameyi imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 22:50:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]