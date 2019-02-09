Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

25 dakika önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza Korkuteli-Denizli karayolu 23'üncü kilometresi Saksağan Beli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Antalya istikametine giden Nurettin Sünnetçioğlu idaresindeki 35 AH 0690 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde seyreden Zafer Elem idaresindeki 04 AAC 900 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 35 AH 0690 plakalı araç içerisinde bulunan Mustafa Atasoy hayatını kaybederken sürücü Nurettin Sünnetçioğlu, Fatma Atasoy, Basri Dağca ve Hatice Sünnetcioğlu yaralandı. Kaza sonrası yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine sevk edilirken, ağır yaralı olan Hatice Sünnetcioğlu Antalya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Atasoy'un cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

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