Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

23 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Osman Salih Çelikel Bulvarında seyreden Cevdet Alaca idaresindeki 07 P 0221 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje vurarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

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