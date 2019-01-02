Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
23 dakika önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Akseki
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Osman Salih
Çelikel Bulvarında seyreden Cevdet Alaca
idaresindeki 07 P 0221 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje vurarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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