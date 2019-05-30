Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı

45 dakika önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiyi göre, Ahmet Çağlar'ın kullandığı 07 UJ 647 plakalı otomobil, Yeni Mahalle D 400 karasyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi.
Kazada yaralanan ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Çağlar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:24 Kaynak: AA
Ahmet Çağlar, Gazipaşa, Antalya, Güncel
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