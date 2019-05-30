Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
45 dakika önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:24 Kaynak: AA
'nın Gazipaşa
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiyi göre, Ahmet Çağlar
'ın kullandığı 07 UJ 647 plakalı otomobil, Yeni Mahalle D 400
karasyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi.
Kazada yaralanan ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Çağlar, Gazipaşa Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı.
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