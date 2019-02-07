Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

21 dakika önce

Antalya'nın Demre ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Demre ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Demre'ye bağlı Küçükkum Mahallesi'nde saat 23.30'da Finike Caddesi ile Çapar sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Finike Caddesi'nde Demre istikametine ilerleyen Behçet Keşluhoğlu'nun kullandığı 07 ZBS 34 plakalı motosiklet ile Çapar Sokak'tan Finike Caddesi'ne çıkan Ahmet Çakır idaresindeki 07 YFG 34 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Behçet Keşluhoğlu ve yolcu Yusuf Keşluhoğlu yaralandı. Motosiklet ise 40 metre sürüklenerek karşı istikamete geçti.

Çevredekiler tarafından 112 çağrı merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demre Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı Yusuf Keşluhoğlu ve sol omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Behçet Keşluhoğlu Finike Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:04 Kaynak: İHA

Finike, Motosiklet, Demre, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emekli Maaşı Kesilen Yaşlı Adam, Yeniden Maaş Almaya Başlayınca Köy Kahvesinde Herkese Çay Ismarladı Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması

Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 09:25:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]