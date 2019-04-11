Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

50 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Kazım Özbek'in kullandığı 07 N 0601 plakalı otomobil, Hatipler Mahallesi mevkii D-400 Karayolu kenarında bulunan toplama yolda karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Adem Özdemir'in kullandığı 07 L 2408 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, araç sürücülerinden Kazım Özbek ve aynı araçta bulunan Binnur Özbek yaralandı. Yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:37 Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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