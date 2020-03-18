Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Korkuteli ilçesinde devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Korkuteli ilçesinde devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Mürsel Patlar yönetimindeki 07 LDD 17 plakalı kamyonet, Korkuteli- Fethiye kara yolunun 11. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Patlar ile yanındaki Oğuz Kaan Patlar yaralandı.
Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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