Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Belek turizm yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik istikametinde seyir halinde ilerleyen Murat Deniz'in kullandığı 07 ACV 037 plakalı otomobil, Hasan Gündüz'ün kullandığı 07 YIV 67 plakalı araç ile Acısu kavşağında çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil servise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Her iki aracın sürücülerinin yaralandığı kazada yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Murat Deniz, Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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