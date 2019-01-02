Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi B.'nin kullandığı 06 CNT 01 plakalı ticari araç, Manavgat- Akseki D-695 Karayolu Taşkesiği Mahallesi'nde Mustafa A.'nın kullandığı 07 B 0427 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yol kenarında bulunan yağmursuyu tahliye kanalına sürüklendi.

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa A.'nın yanı sıra K.A. ve C.M.K. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:27 Kaynak: İHA

Akseki, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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