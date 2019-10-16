Son Dakika Haberleri: Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı

2 saat önce

Antalya'da, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda iki midibüsün çarpışması sonucu hamile kadının da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Antalya'da, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda iki midibüsün çarpışması sonucu hamile kadının da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

İsmail Göçtü yönetimindeki 58 ABF 772 plakalı midibüs ile Veli Baran'ın kullandığı 07 ABC 231 plakalı midibüs, Balıkçı Barınağı yakınında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Göçtü'nün kullandığı midibüs yoldan çıkarak kenardaki kayalara çarparak durdu.

Sürücülerden Göçtü ile diğer midibüsteki Nilgün Ertekin ve hamile olduğu öğrenilen Emine Şahinbilir yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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