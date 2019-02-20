Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

43 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale refüjde vatandaşlar tarafından yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Bayram E.'nin kullandığı 07 LM 982 plakalı otomobil, Boğaz mevkii istikametinden gelip, Manavgat istikametine dönmekte olan Ramazan C.'nın kullandığı 07 LMT 24 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle trafik sinyalizasyon direğine çarparak durabilen 07 LM 982 plakalı otomobilin sürücüsü Bayram E. ve araçta yolcu olarak bulunan Esat A. hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkarılarak refüje yatırıldı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Nisan'da Taburcu Olması Beklenen Deniz Baykal Antalya'ya Dönecek Yeni Görev Yerine Giden Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum! AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 17:59:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]