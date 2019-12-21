Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı

6 saat önce

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı, System.String[]

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.


Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesinde meydana geldi. Remzi Güven Caddesinden gelip Mehmet Akif Caddesi istikametine dönmekte olan Hüseyin Akın'ın kullandığı 07 LR 221 plakalı otomobile, Mehmet Akif Caddesinden gelip Remzi Güven Caddesi istikametine gitmekte olan Bayram Tayfun Karaca'nın kullandığı 42 UP 737 plakalı otomobil yandan çarptı.


Kazada, Hüseyin Akın'ın kullandığı otomobilde bulunan Arzu, İbrahim, Havva, torun Arzu, Hasan ve Elif Akın yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Hüseyin Akın, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı
Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! 2 kişi ağır yaralandı, bölgeye PÖH sevk edildi Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
22:52 ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı - Son Dakika Haber
22:44 Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika Haber
22:41 Giresun'da ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika Haber
22:41 Jandarma en uzun gecede, en uzun nöbette huzuru sağlıyor - Son Dakika Haber
22:40 Kamyonet eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı - Son Dakika Haber
22:28 ABD'de "köleliği geri getirmek istiyorum" diyen öğretmen açığa alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:06:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]