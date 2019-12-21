Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.



Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesinde meydana geldi. Remzi Güven Caddesinden gelip Mehmet Akif Caddesi istikametine dönmekte olan Hüseyin Akın'ın kullandığı 07 LR 221 plakalı otomobile, Mehmet Akif Caddesinden gelip Remzi Güven Caddesi istikametine gitmekte olan Bayram Tayfun Karaca'nın kullandığı 42 UP 737 plakalı otomobil yandan çarptı.



Kazada, Hüseyin Akın'ın kullandığı otomobilde bulunan Arzu, İbrahim, Havva, torun Arzu, Hasan ve Elif Akın yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA