Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi teslim edildi - Son Dakika

Antalya'da demir bariyerlere çarpan panelvandan fırlayarak karşı şeritten gelen otomobile çarparak yaşamını yitiren sürücünün cenazesi ağabeyi tarafından teslim alındı.
Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki alt geçitte meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mahmut Yavaşcan'ın (35) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin ardından ağabeyi Mustafa Yavaşcan'a teslim edildi.
Kardeşinin tabutunu taşıyan Yavaşcan, gözyaşları içerisinde yere yığıldı. Yavaşcan, bir yakını tarafından teskin edildi.
Cenazenin Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Yavaşcan'ın inşaat işçisi olduğu bildirildi.
Mahmut Yavaşcan yönetimindeki 32 AS 946 plakalı panelvan, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki alt geçitte demir bariyerlere çarpmış, kazanın etkisiyle panelvandan fırlayan Yavaşcan, karşı şeritten gelen A.K. idaresindeki 07 AOA 794 plakalı otomobile çarparak yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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