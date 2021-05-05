Büyükköy Mahallesi Naldöken kara yolunda 3 Mayıs'ta, Ramazan İ'nin (22) kullandığı 07 RG 500 plakalı çekici, Sabri Kavuk (29) yönetimindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonetle çarpışmıştı. Kazada, alev alan kamyonette sürücü Kavuk ile yanındaki İsa İşlek hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Sabri Kavuk (29) ile kuzeni İsa İşlek'in (32) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumunda DNA örneği ve otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde çekiciyle çarpışması sonucu alev alan kamyonette hayatını kaybeden iki kuzenin cenazeleri toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki kuzenin cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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