Antalya'da trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazeleri teslim alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazeleri teslim alındı

27.05.2022 12:14
Antalya'da trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazeleri teslim alındı

Antalya'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

Aksu ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ve kızı Defne'nin (7) cenazelerinin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Anne ve kızının cenazeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli astsubay baba Seyfullah Akgül ile yakınları tarafından teslim alındı.

Cenazelerin Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Serik Caddesi'nde dün öğretmen Akgül idaresindeki otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ile kızı Defne (7) hayatını kaybetmiş, oğlu Ilgaz (4) hafif yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Topu çalılığa kaçan çocuk, 2 gündür kayıp olan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini buldu Topu çalılığa kaçan çocuk, 2 gündür kayıp olan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini buldu İzmir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı İzmir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi
Kaynak: AA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Antalya, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazeleri teslim alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:27:47. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazeleri teslim alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement