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Antalya'da trafik kazasında ölen kişinin cenazesi teslim alındı - Son Dakika

Antalya'da trafik kazasında ölen kişinin cenazesi teslim alındı

02.02.2022 13:25
Antalya'da trafik kazasında ölen kişinin cenazesi teslim alındı

Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaşımını yitiren Ahmet Özkan'ın (28) cenazesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından ağabeyi Ramazan Özkan ve eniştesi İsmail Kan tarafından teslim alındı.

Özkan'ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kazadan 4 dakika önce aşırı hızı görüntülemiş

Anmet Özkan'ın eniştesi İsmail Kan, Adli Tıp Morgu önünde gazetecilere, kazadan kısa süre önce maktulün cep telefonu ile video çektiğinin söyledi.

Videoda otomobilin hız kadrajının gösterildiğini ifade eden Kan, "Kaza 17.00'de olmuş.16.56'da 240 kilometre giderken video çekmişler. Hız kadrajı 240'ı göstermiş. Böyle bir şey olabilir mi? Çok üzücü. Bu hızlı sürmeye birilerinin dur demesi gerekiyor." dedi.

Olay

Muhammet Madenci yönetimindeki 48 AHC 595 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Karaman Köprüsü'ndeki bariyerlere çarpmıştı.

Kazada, yolcu konumundaki Ahmet Özkan hayatını kaybetmiş, sürücü Madenci ve Hakan Selçuk yaralanmıştı.

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Ramazan Özkan, Ahmet Özkan, Adli Tıp, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazasında ölen kişinin cenazesi teslim alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da trafik kazasında ölen kişinin cenazesi teslim alındı - Son Dakika
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