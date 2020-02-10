Antalya'da trafik kazasında yaralanan Menderes Türel, taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazasında yaralanan Menderes Türel, taburcu edildi - Son Dakika

Antalya'da trafik kazasında yaralanan Menderes Türel, taburcu edildi

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında yaralanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, taburcu edildi.

Antalya'da trafik kazasında yaralanan Menderes Türel, taburcu edildi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında yaralanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, taburcu edildi.

Kazada hafif yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan Türel, taburcu edildikten sonra aynı hastanede yatan Özhaseki, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Yılmaz'ı ziyaret etti. Türel, daha sonra eşi Ebru Türel ile hastaneden ayrıldı.

Burnundan operasyon geçiren Özhaseki'nin birkaç gün daha Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin süreceği, Yılmaz çiftinin de yarın taburcu edileceği bildirildi.

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu Ender Aysal'ın kullandığı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde aynı yönden gelen otomobil ile çarpışmış, refüje çıkarak ağaca çarpmıştı.

Kazada, Özhaseki, eşi neşe Özhaseki, Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz, Türel ve şoför Aysal yaralanmıştı. Serik Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Akdeniz Üniversitesine sevk edilen yaralılardan Özhaseki'nin burnunda kırık olduğu ve cerrahi işlem uygulanacağı, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.

Menderes Türel, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı
Çin'de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 909'a yükseldi İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

Son Dakika Haberleri
07:41 92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 08:04:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da trafik kazasında yaralanan Menderes Türel, taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]