Otomobil ticari araca arkadan çarptı, hamile kadın hastaneye gitmeyi kabul etmedi - Son Dakika
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Otomobil ticari araca arkadan çarptı, hamile kadın hastaneye gitmeyi kabul etmedi

25.08.2022 10:23
Otomobil ticari araca arkadan çarptı, hamile kadın hastaneye gitmeyi kabul etmedi

Antalya'da trafik lambalarına yaklaşırken yavaşlayan ticari taksiye, arkasından gelen otomobil çarptı.

Antalya'da trafik lambalarına yaklaşırken yavaşlayan ticari taksiye, arkasından gelen otomobil çarptı. Otomobilin arka koltuğundaki hamile kadın kazadan etkilenmesine rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Olay, Antalya- Manavgat D-400 Karayolunda bulunan Ilıca- Kumköy kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Ali K.'nin kullandığı 07 J 0054 plakalı ticari taksiye trafik ışıklarına yaklaşırken yavaşladığı sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Bülent U.'nun kullandığı 33 AKB 126 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucunda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve hamile olduğu belirtilen bir kadın olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Kumköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ticari araca arkadan çarptı, hamile kadın hastaneye gitmeyi kabul etmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ticari araca arkadan çarptı, hamile kadın hastaneye gitmeyi kabul etmedi - Son Dakika
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