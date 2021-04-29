Antalya'da trafik polisleri çarpıştı: 1 polis yaralı - Son Dakika

ANTALYA'da bir ihbara giden trafik polis otosu ile motosikletli trafik polisi çarpıştı. Kazada devrilen motosiklet sürücüsü polis memuru Özgür Gül, yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir ihbara giden trafik polis otosu ile trafik polis memuru Özgür Gül'ün kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motobikletten yola savrulan Gül yaralanırken, meslektaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis telsizinden yapılan anonsla kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşlarının yanında bulundu. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıığı poyis memuru Gül, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan polis memuru Gül'ün, sol bacağında kırık olduğu öğrenildi.