Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Polislerinin Yargılandığı Dava

Antalya'da Trafik Polislerinin Yargılandığı Dava

9 saat önce

Antalya'da uygunsuz park gerekçesiyle çekilen araçların, rüşvet karşılığı anlaşılan otoparka götürüldüğü iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında trafik polislerinin de bulunduğu 13 sanık, 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da Trafik Polislerinin Yargılandığı Dava, System.String[]
Antalya'da uygunsuz park gerekçesiyle çekilen araçların, rüşvet karşılığı anlaşılan otoparka götürüldüğü iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında trafik polislerinin de bulunduğu 13 sanık, 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.


Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanan sanıklar O.Ö, M.H.T, İ.S, Ö.E, M.S, A.S, C.D, C.K.K, Ç.T, M.E.K, M.A, Ö.A. ve M.Y'ye 8 ay 10 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanıklara verilen hapis cezasını erteledi.

Diğer sanıkların da aralarında bulunduğu tüm sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlarından ise beraatına karar verildi.

Antalya'da 7 Şubat'ta yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis memuru 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i polis 10'u tutuklanmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:27 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baldızına Sarkıntılık Yapan Enişte, 4 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı 5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Cinsel İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti Oyuncu Tolga Pancaroğlu'na, Eski Sevgilisine 'Tehdit' ve 'Hakaret'ten Hapis Cezası!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:24:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Polislerinin Yargılandığı Dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]