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Antalya'da trafik uygulaması

57 dakika önce

Antalya yapılan trafik uygulamasında 146 sürücüye 46 bin 472 lira ceza kesildi.

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Antalya yapılan trafik uygulamasında 146 sürücüye 46 bin 472 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projesi kapsamında sürücülere yönelik trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, 8 saatte 505 motosiklet kullanıcısı ve 2 bin 105 araç sürücüsü denetime tabi tutulurken, 56'sı motosiklet sürücü olmak üzere 146 sürücüye 46 bin 472 lira trafik idari karar para cezası uygulandı.
Eksikliklerinden dolayı ise 14'ü motosiklet olmak üzere 24 araç trafikten men edildi.
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:22 Kaynak: AA
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