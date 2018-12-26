Antalya'da Trafik ve Asayiş Uygulaması
1 saat önce
Antalya'nın Kepez ilçesi Masa Dağı'nda yapılan uygulamada 354 kişi ile 186 araç sorgulandı, 60 sürücüye 8 bin 643 lira ceza uygulandı.
Antalya
'nın Kepez
ilçesi Masa Dağı
'nda yapılan uygulamada 354 kişi ile 186 araç sorgulandı, 60 sürücüye 8 bin 643 lira ceza uygulandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya
Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası'nda trafik uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 354 kişi ve 186 araç sorgulandı. Aranan 1 kişi yakalandı, 1 araç sürücüsüne Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem uygulandı. 60 araç sürücüsüne 8 bin 643 lira para cezası verildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:22 Kaynak: İHA
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